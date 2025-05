Konflikt zwischen 15- und 46-Jährigen eskalierte: Zwei Verletzte nach Streit in Innsbruck

In Innsbruck kam es am Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46- und einem 15-Jährigen. Beide Beteiligten mussten mit Verletzungen in die Klink gebracht werden.

Innsbruck – Freitagabend, gegen 21.25 Uhr, eskalierte in Innsbruck eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 15 Jahre alten Österreicher zu einem handfesten Streit. Der 15-Jährige versetzte seinem älteren Kontrahenten zwei Faustschläge in das Gesicht. Daraufhin ergriff der 46-Jährige den Jugendlichen an den Armen, was dazu führte, dass beide zu Boden stürzten.