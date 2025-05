Nachbarin rief Feuerwehr: Garagenbrand sorgte für Einsatz von 60 Einsatzkräften in Münster

Freitagabend kam es in einer Garage in Münster zu einem Brand. Dank der schnellen Reaktion einer Nachbarin und des Besitzers konnte Schlimmeres verhindert werden.

Münster – Freitag, gegen 21.40 Uhr, wurde in Münster ein Brand in der Garage eines Doppelhauses gemeldet. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte einen ungewöhnlichen Geruch, der aus der Garage drang, und alarmierte umgehend den Besitzer sowie die Freiwillige Feuerwehr Münster. Da durch die starke Hitze der Strom in der Garage ausgefallen war, konnte der Besitzer das elektrische Garagentor nur einen Spalt weit öffnen. Er versuchte währenddessen, den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen.