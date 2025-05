Kettenreaktion nach Überholmanöver löste am Freitag in Obsteig Auffahrunfall aus

Bei einer Mehrfachkollision wurde auf der Mieminger Straße am Freitag ein 47-jähirger Motorrradfahrer verletzt. Zudem entstand bei der Massenkarambolage ein erheblicher Sachschaden.

Obsteig – Ein Überholvorgang eines bergwärts fahrenden Autofahrers hat am späten Freitagnachmittag in Obsteig einen Verkehrsunfall mit einer Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei Samstagfrüh berichtet, lenkten gegen 17.20 Uhr ein 21-jähriger Österreicher und ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger ihre Wagen auf der Mieminger Straße (B189) talwärts in Richtung Obsteig, hinter einem bislang unbekannten Fahrzeug. Hinter diesen dreien fuhr ein 47-jähriger österreichischer Motorradfahrer. Zur gleichen Zeit überholte ein 31-jähriger Deutscher mit seinem Auto bergwärts ein Kleinmotorrad.