Nach Gletscherabbruch im Lötschental: Sorge vor Regenmassen am Sonntag

Nach dem massiven Gletscherabbruch am Mittwoch im Schweizer Lötschental scheint sich die Lage vor Ort etwas zu stabilisieren. Der aufgestaute Gebirgsfluss hat sich neue Wege ins Tal gesucht. Eine befürchtete Flutwelle blieb vorerst aus. Weitere Felsstürze sind aber weiterhin möglich. Zudem könnten Regenschauer am Sonntag einsetzen.

Blatten – Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis schauen die Bewohner nach dem Gletscherabbruch nun bange auf die Wettervorhersage. Am Sonntag soll Regen einsetzen, dazu kommt die Eisschmelze - das alles kann den gigantischen Schuttkegel, der das Dorf Blatten unter sich begraben hat und den Abfluss des Gebirgsflusses Lonza teils blockiert, destabilisieren. Damit wächst die Gefahr eines Murenabgangs. Fels, Geröll und Schlamm könnten in Bewegung geraten und talabwärts rutschen.

Die Masse aus etwa neun Millionen Kubikmeter besteht nach Schätzungen zu einem Drittel aus Eis. Es war nach den Felsstürzen der vergangenen Wochen am Mittwoch vom Birschgletscher abgebrochen und mit Unmengen Geröll und Schutt ins Tal gedonnert. Die rund 300 Einwohner von Blatten waren vorher in Sicherheit gebracht worden.

Die Lage entlang der Lonza war zum Wochenendauftakt ruhig, berichtete der Führungsstab. Das Wasser des hinter dem Schuttkegel aufgestauten Gebirgsflusses floss durch und über den Schuttkegel ab. Es fließe etwa gleich viel Wasser in den aufgestauten See, wie über den Schuttkegel abfließe, so der Führungsstab. In dem Stausee sind fast alle der zunächst verschonten Häuser von Blatten versunken.