Tragischer Unfall am Gardasee: Deutsches Ehepaar bei Scooter-Unfall getötet

Riva del Garda – Ein deutsches Ehepaar ist Medienberichten zufolge bei einem Scooter-Unfall am Gardasee ums Leben gekommen. Die beiden waren gemeinsam auf einem Gefährt auf einer Straße von Torri del Benaco - einem Dorf am Ostufer des beliebten Reiseziels in Norditalien - bergauf in Richtung Albisano unterwegs.