Zu viert auf Hoftrac unterwegs: 19-Jähriger im Zillertal eingeklemmt und schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden ist am Samstag im Zillertal ein junger Mann bei einer Fahrt mit einem Hoftrac schwer verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr gegen 4.45 Uhr mit zwei Freunden am Hoftrac eines 23-Jährigen von Stumm in Richtung Gattererberg mit. Dabei dürfte der 19-Jährige laut Polizei unter die Frontschaufel und zwischen den Asphalt geraten sein.