Sohn angeblich in Unfall verwickelt: Tirolerin übergab falscher Polizistin Zehntausende Euro

Ihr Sohn sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen und sitze in U-Haft: Mit dieser Schockmeldung wurde eine 81-Hährige am vergangenen Mittwoch telefonisch überrumpelt. Die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizistin aus und erklärte der Tirolerin, dass sie ihren Sohn mit der Zahlung einer Kaution in laut Polizei „namhafter“ fünfstelliger Höhe aus der Untersuchungshaft auslösen könne.