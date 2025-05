Eierautomat in Absam aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag zwischen 2 und 4 Uhr auf der Salzbergstraße in Absam einen Eierautomaten auf und stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch könnten laut Polizei zwei Personen stehen, die mit einem kleinen, dunklen Auto (grau oder braun) unterwegs waren. Eine Person war männlich, 20 bis 30 Jahre alt und trug eine beige Hose und ein schwarzes T-Shirt.