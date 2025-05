Pfadfinder in Tirol feiern 111 Jahre mit einem Jubiläumslager

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni wird im Tiroler Pfadfinderzentrum in Igls gefeiert. Seit 1914 gibt es diese Organisation in Tirol.

Igls – In Igls, vom 28. Mai bis 1. Juni, versammelten sich 15 Pfadigruppen aus ganz Tirol zum Jubiläumslager, um 111 Jahre Pfadfinder-Bewegung zu feiern. Über 400 Kinder, Jugendliche und LeiterInnen erlebten fünf Tage voller Abenteuer und Pfadiwerte.

Das Jubiläumslager verband Vergangenheit und Gegenwart und zeigte, dass Freundschaft, Verantwortung und Naturverbundenheit zeitlos sind. Am Freitag sorgte das Almhoping, ein Stationenlauf mit kreativen und sozialen Aufgaben, für Action. Ob Holz schnitzen oder Sozialprojekte – der Tag war lebendig und voller Entdeckungen. Am Samstag standen die pädagogischen Schwerpunkte der Pfadis im Mittelpunkt, mit Highlights wie dem Opening-Konzert der Lagerband und Abenden am Lagerfeuer.