Gegen Baum bzw. Stein geschleudert: Zwei Paragleiter bei Unfällen in Tirol verletzt

In Hopfgarten und Hippach wurden am Samstag zwei Paragleiter verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser geflogen.

Das schöne Wetter lockte am Samstag zahlreiche Menschen in die Natur. Für zwei Paragleiter endete der Tag jedoch im Krankenhaus: Zunächst erlitt ein 46-Jähriger um die Mittagszeit beim Landeanflug in Hopfgarten einen Krampf im Bein. Durch die heftigen Schmerzen verlor er die Konzentration und dadurch schließlich die Kontrolle über seinen Schirm. Er prallte gegen einen Baum und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen Stein geschleudert

Bereits beim Startvorgang am Melchboden in Hippach wurde wenig später der Gleitschirm eines 51-Jährigen von einer Windböe erfasst und klappte kurzzeitig ein. Der Pilot hatte sich zu dieser Zeit bereits in sein Gurtzeug gesetzt. Er verfügte jedoch noch über zu wenig Vorwärtsfahrt, verlor daher rasch an Höhe und prallte unterhalb des Startplatzes gegen einen Stein.