Drei junge Verletzte bei Unfall zwischen Motorrad und Moped in Niederau

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Moped wurden am Samstag in Niederau drei junge Menschen verletzt. Gegen 15.30 Uhr prallte auf der Kreuzung Wildschönauerstraße / Wildschönauer Landesstraße ein 24-jähriger Motorradfahrer, der am Sozius eine 21-Jährige mitführte, mit dem Moped einer 16-Jährigen zusammen.