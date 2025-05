Ausschreitungen nach Champions-League-Finale in Paris

Während des Endspielsiegs von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand in der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu chaotischen Szenen und Festnahmen gekommen. Die Polizei sprach der Zeitung "Le Parisien" zufolge von Spannungen auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, ausgehend von Menschen mit "schlechten Absichten". Die Ordnungskräfte griffen demnach ein, um Ruhe herzustellen.