Zug eingleist nach Brückeneinsturz in Brjansk: Sieben Tote

In der westrussischen Region Brjansk ist infolge eines Einsturzes einer Straßenbrücke ein Personenzug entgleist. Sieben Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, in der Nacht auf Telegram. Etwa 30 Verletzte wurden demnach in umliegende Krankenhäuser gebracht, darunter auch zwei Kinder. Das Eisenbahnunternehmen berichtete von einem "gesetzwidrigen Eingriff in den Transportverkehr".