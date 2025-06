Zwei Brücken in Russland eingestürzt - Sieben Tote

Bei einem Brückeneinsturz in der russischen Region Brjansk nahe der Ukraine sind am Sonntag mindestens sieben Menschen getötet und 69 verletzt worden. Die Autobahnbrücke sei auf Bahngleise gestürzt und habe einen herannahenden Zug zum Entgleisen gebracht, teilten die Behörden mit. Gouverneur Alexander Bogomas sagte, eine Explosion sei die Einsturzursache. Wenige Stunden später stürzte in der Region Kursk eine weitere Brücke ein, als eine Güterlokomotive darüber fuhr.

Nach ukrainischen Angaben griff Russland in der Nacht auf Sonntag kritische Infrastruktur im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine an. Dabei wurde ein Verwaltungsgebäude teilweise zerstört und ein Brand auf dem Gelände ausgelöst, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Iwan Fjodorow, via Telegram mitteilte. Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Fjodorow hatte zuvor über Explosionen in der Region berichtet.