Ukrainische Kinder aus dem Burgenland abgereist

52 Waisen- und Pflegekinder aus der Ukraine sind in der Nacht auf Sonntag aus dem Burgenland in ihr Heimatland abgereist. Sie waren aufgrund des russischen Angriffskrieges seit März 2022 in Burgauberg-Neudauberg im Bezirk Güssing untergebracht. Er verstehe nicht, "warum Kinder in dieser Zeit in ein Kriegsgebiet zurückgeschickt werden", sagte Johannes Wallner von SeneCura Sonntagfrüh zur APA. Proteste habe es keine gegeben, es sei "total ruhig"gewesen, fuhr Wallner fort.