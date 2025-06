Alpinunfall am Hechenbergl: 23-Jährige riss zwei Bergsteiger mit in die Tiefe

Innsbruck – Am Hechenbergl in Innsbruck kam es am Samstagabend zu einem schweren Alpinunfall. Eine 23-jährige Deutsche hatte sich gegen 17.20 Uhr verstiegen und konnte sich noch auf einem Felsabsatz, etwa sechs Meter über einem weg halten. Zufällig befanden sich zwei Bergsteiger dort, die die gefährliche Situation erkannten und einen Notruf absetzen wollten.

Alle drei rutschten einige Meter mit und blieben schließlich in Latschen in einer gefährlichen Lage hängen. Nach einer aufwendigen Bergungsaktion wurden die drei per Hubschrauber zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht. (TT.com)