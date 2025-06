43-Jähriger nach Paragleiter-Absturz in Ellmau schwer verletzt

Ellmau, Neustift im Stubaital – Ein 43-jähriger Slowake ist am Samstagabend mit seinem Paragleiter in Ellmau abgestürzt. Der Mann startete seinen Flug gegen 21.15 Uhr oberhalb des Treichlhofs.

Unmittelbar nach dem Start mit seinem Paragleiter in Neustift geriet ein 61-jähriger Mann in einen Spiralflug und konnte nicht mehr aussteuern. In der Folge schlug er wuchtig am Boden auf und blieb bewusstlos liegen.