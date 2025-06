15-Jähriger in Schwaz mit Moped gegen Betonwürfel gefahren: Schwer verletzt

Reutte, Schwaz – Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr geriet in Reutte ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Moped von der Fahrbahn ab und verunfallte dabei. Am Sozius befand sich eine 13-Jährige. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht.