Ein Ausflug mit einem E-Bike endete für eine 13-Jährige am Samstag im Krankenhaus. Das Mädchen war gegen 18 Uhr auf einem Forstweg in Brandenberg laut Polizei „auf einer leichten Bergabstrecke“ unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie vom Weg ab und stürzte in einen Graben.