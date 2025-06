Schwerer Unfall in Lienz: 16-Jähriger stahl Auto und prallte gegen Baum

Großes Glück hatte ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Lienz. Der Österreicher nahm kurz vor 4 Uhr unbefugt einen Pkw in Betrieb und fuhr damit von der Pfisterstraße in Richtung Drautalstraße. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand.