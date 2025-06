Motorradfahrer kam in Haiming von Straße ab und landete im Wald: Schwer verletzt

Auf der Kühtaistraße ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 24-jähriger Motorradlenker verletzt. Der Österreicher kam im Bereich „der Kehren“ nach Ochsengarten (Gemeinde Haiming) in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße ab. Er fuhr weiter über eine steile Böschung in den angrenzenden Wald, wo er nach etwa 20 Metern zu Sturz kam. Der 24-Jährige verletzte sich dabei schwer im Bereich der rechten Schulter.