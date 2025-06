Großeinsatz nach Brand in Hamburger Spital: Drei Tote und Dutzende Verletzte

Teile des Krankenhauses mussten wegen des Feuers in einem der Klinikgebäude evakuiert werden. Die verletzten Patientinnen und Patienten wurden größtenteils in der Notaufnahme der Klinik versorgt, zwei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Rettungsmaßnahmen seien inzwischen abgeschlossen, der Brand gelöscht, sagte der Sprecher am frühen Morgen. Wie viele Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten, war zunächst unklar. Die Stationen seien „normal“ belegt gewesen, sagte die Kliniksprecherin.