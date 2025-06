Großeinsatz nach Brand in Hamburger Spital: Drei Tote und über 50 Verletzte

Das Feuer war im Erdgeschoss in einem Zimmer auf der geriatrischen Station ausgebrochen. Teile des Krankenhauses mussten evakuiert werden.

Hamburg – Bei einem nächtlichen Brand im Marienkrankenhaus im Hamburger Stadtteil Hohenfelde sind drei Patienten ums Leben gekommen und mehr als 50 Menschen verletzt worden. Bei allen Todesopfern handle es sich um Erwachsene, sagte ein Feuerwehrsprecher Sonntagfrüh. Hinzu kämen zwei lebensbedrohlich verletzte Menschen sowie 16 Schwer- und 36 Leichtverletzte. Teile des Krankenhauses in der norddeutschen Hansestadt mussten wegen des Feuers evakuiert werden.

Die verletzten Patientinnen und Patienten wurden teilweise in der Notaufnahme der Klinik versorgt oder in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Rettungsmaßnahmen seien inzwischen abgeschlossen, der Brand gelöscht, sagte der Sprecher am frühen Morgen.