Immer noch Felsabbrüche im Schweizer Wallis: Gefahr bleibt „sehr hoch“

Blatten – Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Wallis bleibt die Gefahr im Bergsturzgebiet im Lötschental laut den lokalen Behörden „sehr hoch“. Am Kleinen Nesthorn wurde erneut eine sehr hohe Aktivität registriert. Laut Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei deshalb derzeit nicht möglich, hieß es seitens des Kantonalen Führungsorgans am Sonntagmorgen.

Indes wurden entlang des Hanges gegenüber dem Birchgletscher mehrere Pavillons des Zivilschutzes aufgestellt. Die Zivilschützer übernehmen dabei zwei Aufgaben: zum einen sperren sie Wanderwege, zum anderen observieren sie das Gelände auf allfällige Bewegungen am Berg.

Die Lonza, die mittlerweile über die gesamte Länge des Schuttkegels abfließe, fülle den vorsorglich entleerten Stausee in Ferden erneut auf, gaben die Behörden bekannt. Da die Sedimentkonzentration im Wasser zu hoch sei, könne nicht turbiniert werden. In Anbetracht dieser Situation war am Freitagabend der Grundablass des Stausees teilweise geöffnet worden. Diese kontrollierte Maßnahme machte den Abfluss des Wassers vom Stausee möglich.