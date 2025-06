Safety-Car konnte Piastri nicht stoppen, Rambo Verstappen nach Strafe stinksauer

Beim Grand Prix von Barcelona hielt sich McLaren lange Zeit erfolgreich Max Verstappen von der Brust. In einem vogelwilden Finale nach einer langen Safety-Car-Phase schmiss der Red-Bull-Pilot die Nerven weg.

Oscar Piastri hat beim Großen Preis von Spanien seinen fünften Saisonsieg gefeiert und die Führung in der Formel-1-Gesamtwertung wieder ausgebaut. Der Australier gewann am Sonntag nördlich von Barcelona einen taktisch geprägten Grand Prix knapp vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der von einer späten Safety-Car-Phase profitierte. Titelverteidiger Max Verstappen musste sich im Red Bull nach einem Eklat mit Platz zehn begnügen.

Denn der Niederländer kollidierte in einer turbulenten Schlussphase absichtlich mit Mercedes-Star George Russell und kassierte dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe. Russell wurde Vierter vor Nico Hülkenberg im Sauber und Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Im WM-Ranking führt Piastri, der den siebenten GP-Sieg seiner Karriere feierte, nach neun von 24 Rennen nun zehn Punkte vor Norris, Verstappen liegt bereits 49 Zähler zurück. „Es war ein ganz tolles Wochenende für uns. Bis jetzt ist es ein tolles Jahr“, sagte Piastri zufrieden.

In der Startaufstellung standen nur 19 Autos, da Aston-Martin-Pilot Lance Stroll kurzfristig verletzungsbedingt zuschauen musste. Der Kanadier hadert seit Wochen mit Schmerzen in seiner nach einem Radunfall im Jahr 2023 operierten rechten Hand, ob er in zwei Wochen bei seinem Heim-Grand-Prix am Start stehen wird, ist offen.

Die Ausgangslage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo versprach mit dem langen Weg zur ersten Kurve jedenfalls Spannung. Pole-Setter Piastri erwischte einen guten Start und setzte sich komfortabel ab. Dahinter zog Verstappen an Monaco-Sieger Norris vorbei, Russell hatte indes größere Probleme und verlor zwei Positionen an das Ferrari-Duo. Das englische Fußball-Nationalteam, das vor dem WM-Qualispiel in Andorra einen Ausflug zur Motorsport-Königsklasse unternahm, erlebte danach mit, wie Hamilton seinen schnelleren Ferrari-Kollegen Leclerc nach einer Stallorder vorbeilassen musste.

Bei heißen Temperaturen in Katalonien stand das Reifenmanagement im Vordergrund, in dieser Saison eine Stärke des McLaren. „Kein Grip im Vergleich zu ihnen“, funkte Verstappen konsterniert. Deshalb kam Norris schnell wieder in Schlagdistanz zum Niederländer und ging in der 13. von 66 Runden vorbei. Red Bull entschied sich daraufhin für einen früheren Boxenstopp, McLaren drehte an der Spitze unbeeindruckt davon seine Runden.

Nach der ersten Boxenstopp-Serie übernahm Verstappen dank den Soft-Reifen die Führung, das Papaya-Team setzte auf Medium-Reifen. Während Verstappen mit einer Drei-Stopp-Strategie sein Glück suchte, verteidigte McLaren seine Doppelführung in der ursprünglich geplanten Zwei-Stopp-Variante. Der Vierfach-Champion fuhr nach seinem zweiten Stopp zwar knapp vier Sekunden hinter dem McLaren-Duo, musste in der 48. Runde aber als erster Fahrer des Trios wieder zum Reifenwechsel. Norris konterte, kam vor Verstappen wieder auf die Strecke und verteidigte seinen zweiten Platz auch trotz mehrerer Überrundungen.

Spätes Safety-Car löste Kettenreaktion aus