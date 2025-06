Missglücktes Überholmanöver: Motorradfahrer und Ehefrau in Kössen ins Krankenhaus geflogen

Ein misslungenes Überholmanöver in Kössen endete am Samstag für einen Motorradfahrer und seine Beifahrerin im Krankenhaus. Doch von vorn: Gegen 11 Uhr fuhr ein 47-Jährigen mit seinem Pkw auf der Walchseestraße von Kössen kommend Richtung Walchsee. Hinter ihm fuhr der 60-jährige Motorradfahrer – mit seiner 56-jährigen Ehefrau auf dem Sozius.

Der Pkw-Lenker setzte an, um den langsamer fahrenden Pkw vor sich zu überholen. Die selbe Idee hatte der Motorradlenker auch. Das Motorrad prallte gegen das Heck des Pkw, geriet auf das Straßenbankett des gegnerischen Fahrstreifens und stürzte in den angrenzenden Wald.

Der Lenker und die Beifahrerin zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach St. Johann i.T. verbracht. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. An den beteiligen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Walchseestraße war für ca. 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet werden. (TT.com)