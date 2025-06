Brand nach technischem Defekt: Feuerwehr flutete in Kaltenbach ein Silo

Der Defekt war bereits am Vormittag bekannt, weshalb mit dem Ablassen des Silos begonnen wurde. Im Zuge des Ablassens kam es allerdings gegen 14.20 Uhr zu einer Verpuffung in dem Behälter und eine Rauchbildung war erkennbar. Das Silo wurde also von den Feuerwehren komplett geleert und mittels Drehleiter von oben her geflutet. (TT.com)