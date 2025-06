Zwei Motorradfahrer in Nassereith mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Am Sonntagnachmittag mussten zwei verletzte Motorradfahrer in Nassereith mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 15 Uhr mit dem Motorrad auf der Mieminger Straße von Nassereith kommend Richtung Obsteig. Auf dem Sozius befand sich seine 51-jährige Lebensgefährtin.

In einer Rechtskurve begann das Motorrad plötzlich zu schlingern und kam von der Straße ab. Der Lenker und die Beifahrerin stürzten vom Motorrad und zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Ein nachfahrender Pkw-Lenker, der den Unfall beobachtet hatte, leistete die erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Verletzten vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das Krankenhaus ach Zams verbracht. (TT.com)