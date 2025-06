Kinderspielzeug war defekt: Brand in Wohnung in Weer ausgebrochen

Ein kleines Kinderspielzeug sorgte am Sonntagmittag in Weer für einen Wohnungsbrand. Gegen 12.10 Uhr begann es auf der Terrasse einer ebenerdigen Wohnung in einem Mehrparteienhaus zu brennen. Ein Nachbar entdeckte die Flammen an der Hausfassade, setzte den Notruf ab und begann die Flammen mit einem Feuerlöscher und Wasser aus dem Gartenschlauch zu löschen.