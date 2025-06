Angriff auf jüdische Demo - US-Regierung spricht von Terror

Die Bundespolizei FBI ermittelt wegen Terrorverdacht. Es sei klar, dass es sich bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in der Fußgängerzone der Stadt Boulder um einen "gezielten Gewaltakt" handle, teilte ein FBI-Vertreter bei einer Pressekonferenz mit.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Nach Angaben von Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller hielt er sich ohne gültiges Visum in den USA auf. Ein Touristenvisum habe er illegal überzogen.

US-Medien berichteten von verstörenden Szenen am Tatort. "Da lagen Menschen auf dem Boden und ein Haufen anderer eilten mit Eimern und Flaschen und allem, was sie an Wasser tragen konnten, herbei", sagte ein Ladenbesitzer dem Sender CNN. "Jeder schüttete Wasser auf die verbrannten Menschen". Der Angreifer habe währenddessen noch auf einer Wiese in der Nähe gestanden. Er habe "ziemlich ruhig" gewirkt.