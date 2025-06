Brüderpaar ignorierte Warnung: 81-Jähriger stirbt bei Wanderunfall in Neustift

Ein Ausflug von zwei Brüdern aus Deutschland endete am Sonntag tragisch, als diese in Neustift eine gesperrte Passage überstiegen und einer der beiden dabei tödlich verunglückte.

Neustift im Stubaital – Tragischer Alpinunfall am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei in einer Aussendung Montagfrüh berichtet, unternahmen gegen 17 Uhr zwei deutsche Brüder, ein 81-Jähriger aus Mannheim und ein 77-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim, eine Wanderung von der Oberhausalm im Gemeindegebiet von Neustift in Richtung Falbeson. Während ihrer Wanderung stießen sie auf eine Passage, bei der ein kurzes Teilstück des Steigs aufgrund einer instabilen, bröckelnden Böschung und der damit verbundenen Absturzgefahr zum Bachbett hin, mittels Absperrband gesperrt war.