Zwei Elfjährige erlitten bei Sturz mit E-Scooter in Wörgl schwere Kopfverletzungen

Wörgl – Am Sonntag fuhren zwei Elfjährige zusammen auf einem E-Scooter auf der Michael-Pacher-Straße in Wörgl in Richtung Madersbacherweg. Aus bislang unbekannter Ursache kamen die beiden zu Sturz und zogen sich dabei schwere Verletzungen am Kopf einerseits und am rechten Unterarm andererseits zu.