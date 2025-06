Ex-Finanzminister Grasser trat Haft in Innsbrucker Justizanstalt an

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat am Montag seine Haft in der Justizanstalt Innsbruck angetreten.

Innsbruck – Der in der Buwog-Affäre zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat am Montag seine Haft in der Justizanstalt (JA) Innsbruck angetreten. Der frühere Politiker, der seit Jahren mit seiner Familie in Kitzbühel wohnt, ist kurz vor 13 Uhr im Gefängnis angekommen. Dies bestätigte Michael Figl, der Pressesprecher der Justizanstalt Innsbruck der Tiroler Tageszeitung.