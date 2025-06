Drei Tiroler Käsehersteller holten sich das „Kasermandl in Gold“

Tiroler Käsehersteller aus Oetz, Galtür und dem Zillertal erhielten höchste Prämierungen für ihre Käseprodukte bei dem prestigeprächtigen Wettbewerb in Wieselburg.

Fügenberg - Der Käse der Kasanova Edelkäse Manufaktur im Zillertal hat beim prestigeträchtigen Wettbewerb „Kasermandl in Gold“ in Wieselburg eine besondere Auszeichnung erhalten. Die Veranstaltung gilt als die höchste Prämierung für Käseprodukte in Österreich.