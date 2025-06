Erneute Verpuffung bei Silo in Kaltenbach forderte Montagfrüh rund 90 Einsatzkräfte

Kaltenbach – Am Sonntag brach in einem Gewerbebetrieb in Kaltenbach aufgrund eines technischen Defekts ein Brand aus. Die Löschwasservorrichtung nahe eines Brenners war ausgefallen, was zu einem Rückbrand vom Brenner über die Förderschnecke bis hin zum Holzsilo führte. Obwohl der Defekt bereits am Vormittag bekannt war und mit dem Ablassen des Silos begonnen wurde, kam es zu einer Verpuffung im Behälter, die eine Rauchentwicklung verursachte. Die freiwilligen Feuerwehren Kaltenbach und Stumm waren vor Ort, um das Silo zu fluten.