Boogie-Woogie und Blues schallen durch alte Schlossmauern

Christoph Steinbach und Daniel Ecklbauer sind die Stars beim „Sound of Tratzberg“-Konzert am 5. Juni im Habsburgersaal des Schlosses.

Stans - Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr ist es am 5. Juni nun wieder so weit. Das Schloss Tratzberg veranstaltet ein weiteres, exklusives „Sound of Tratzberg“-Konzert im geschichtsträchtigen Habsburgersaal. Star des Abends: Christoph Steinbach mit seiner BoogieWoogie & Blues Session.

Seit vielen Jahren touren die beiden Blues & Boogie-Woogie Pianisten Daniel Ecklbauer (Traun) und Christoph Steinbach (Kitzbühel) durch ganz Europa. Dieses Jahr bringen die beiden mit ihrem Programm „Boogie-Woogie, Blues and something else“ beste Stimmung auf das Schloss Tratzberg. Mit im Gepäck haben sie neben aktuellen Titeln natürlich die alten Boogie-Klassiker. Aber auch so mancher Rock’n’Roll Titel ist dabei. Mit Spielfreude und der extra Portion Humor führt die Kombo durch den Abend.

