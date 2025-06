356-Mal illegal getankt: Bande ging Tiroler Polizei nach Monaten ins Netz

Eine kriminelle Bande hat im Frühling und Sommer mit einer gestohlenen Tankkarte für erheblichen Schaden gesorgt: Die fünf Beschuldigten haben die Karte einer Transportfirma laut Polizei vervielfältigt und so zwischen März und August 2024 insgesamt 356-Mal Lkw auf Kosten des Unternehmens betankt. In fünf österreichischen Bundesländern bedienten sie sich so an der Zapfsäule, 78-Mal allein in Tirol.