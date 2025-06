Hilfsprojekt für Familien: Tiroler Stimmen sammeln für den „Sternenhimmel“

Am 9. Juni wird in der Telfer Auferstehungskirche die „Tiroler Sternenhimmelmesse“ uraufgeführt. Und viele prominente Tiroler Künstler sind mit dabei.

Telfs – Am Pfingstmontag, den 9. Juni, soll der „Tiroler Sternenhimmel“ wieder besonders hell leuchten. Vor zehn Jahren wurde dieses Hilfsprojekt gegründet, um in Not geratene Tiroler Familien zu unterstützen. Nahezu eine Million Euro wurden bisher dem „Netzwerk Tirol hilft“ übergeben, nun erfolgt der Startschuss für eine ganz besondere ­Aktion.

Fast zwei Jahre wurde an der Realisierung eines neuen Charity-Projektes gearbeitet, jetzt ist es endlich so weit. Von einem musikalischen Tiroler Komponistenteam wurde eine Messe komponiert, deren Aufführung in Zukunft Spendengelder für den „Sternenhimmel“ bringen soll.

Songwriter Marc Hess ist am Pfingstmontag in der Auferstehungskirche mit dabei. © Hess

Und die Sternenhimmelmesse soll auch ein Dankeschön sein – an all jene, die schon in den vergangenen zehn Jahren Teil unseres gemeinsamen Gedankens des schnellen und unbürokratischen Helfens für in Not geratene Tirolerinnen und Tiroler waren und sind.

Am Pfingstmontag wird nun in der Auferstehungskirche in Telfs diese besondere hl. Messe von P. Christian Marte SJ und Dekan Cons. Dr. Peter Scheiring zelebriert.

Musikalisch gestaltet wird die Feier der Liturgie von namhaften Tiroler Künstlern wie Carmen Tannich, Marc Hess, Markus Linder, den Trenkwaldern und vielen mehr. Sieben neu komponierte Tiroler Kirchenlieder kommen hier zur Uraufführung.

Markus Linder unterstützt das Tiroler Charity-Projekt. © Egger

„Wir hoffen auf ein volles Gotteshaus und viele spendenfreudige Besucher. Jeder Euro hilft. Das war unsere wichtigste Intention seit der ersten Stunde“, so Herbert Peer, Koordinator von Netzwerk Tirol hilft. „Unser Dank gilt nicht nur dem ganzen kreativen Team, das diese heilige Messe realisiert hat, sondern auch den vielen Spenderinnen und Spendern, die seit zehn Jahren unseren Tiroler Sternenhimmel finanziell unterstützen.“

Als Partner begleiten seit einem Jahrzehnt die Tiroler Tageszeitung, Tirol TV, Radio U1 Tirol, die Thöni Privatstiftung, Alp­events, Mariva und die Hypo Tirol den ­Sternenhimmel.

Claudia Hess, Martina Schwarz und Kathrin Rubenz (v.l.) stellen sich in den Dienst des Charity-Projektes für das „Netzwerk Tirol Hilft“ und der Tiroler Tageszeitung. © Trenkwalder

„Jeder ist willkommen am nächsten Montag um 18 Uhr in der Auferstehungskirche in Telfs, um diesen besonderen Abend mit uns zu feiern“, meinen die teilnehmenden Künstler, die schon fleißig proben.

Carmen Tannich („Tanyc“) und Kalle Wallner („RPWL“). © Tannich

In den nächsten Monaten wird die Sternenhimmel-Messe auch als CD erscheinen und als Blasmusik-Partitur zur Verfügung stehen. „Die Idee dahinter ist, dass vom Volksschulchor bis zum großen Orchester in Zukunft jeder die Möglichkeit hat, im Rahmen einer Sternenhimmel-Messe Gutes zu tun und Spenden für den Tiroler Sternenhimmel zu sammeln“, so die Initiatoren voller Vorfreude.