Kupfer ist ein gefragter Rohstoff in der Industrie – und für Diebe oft ein lukratives Geschäft. So war ein Firmengelände in Innsbruck am Wochenende Ziel von Kriminellen. Zwischen Freitag (30.5.) und dem heutigen Montag wurden dort ca. zwei Tonnen Kupferkabel gestohlen. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)