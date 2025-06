Die Unternehmerische Hochschule: Study at the Top!

Karrieresprungbrett MCI-Studium: Jetzt informieren und für Herbst 2025 bewerben.

Studierende der renommierten Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck profitieren von der einzigartigen Verbindung von Wissenschaft & Praxis, hohen Internationalität, lösungsorientierten Forschung sowie einem weltumspannenden Netzwerk. Am MCI wird nicht nur studiert, sondern werden junge Talente auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

MCI: für Menschen mit Freude am Gestalten

Über 30 Bachelor- und Masterstudien, 15 kompakte Weiterbildungen und 2 internationale Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten MCI Studierende auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Forschung & Innovation am MCI transformieren Erkenntnisgewinn in Lösungen. Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot

Von Tirol in die Welt und wieder retour

Wo, wenn nicht an einer Hochschule soll man sich auf internationale Herausforderungen vorbereiten, international vernetzen und international bewegen lernen? Nach diesem Credo zählt das MCI zu den internationalsten Hochschulen Österreichs. „Unsere Studienangebote qualifizieren, vernetzen und kreieren ungeahnte Möglichkeiten nicht nur für unsere Jugend und die heimischen Unternehmen, sondern den gesamten Bildungs-, Wissenschafts- & Wirtschaftsstandort. Internationale Studierende, Lehrende und ein globales Netzwerk von mehr als 300 Partneruniversitäten in aller Welt. Die intensive Einbindung in Projekte, Praktika und Diplomarbeiten ist wesentliches Element, warum die angehenden Absolventen in hoher Zahl am heimischen Standort bleiben“, so der Rektor.

Große Studierendenzufriedenheit

Aktuelle Rankings liefern Top-Ergebnisse: im kürzlich veröffentlichten CHE Hochschulvergleich 2025 liegt das MCI erneut deutlich über dem Durchschnitt der teilnehmenden Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Besonders hoch bewertet wurden die persönliche Betreuung, Studienorganisation, Praxisnähe, Berufsorientierung sowie die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten. Mehr dazu: mci.edu/rankings

MCI Forschung führt zu Lösungen

Zukunft ohne Plastikmüll: Daran arbeiten die MCI Forscherinnen Mira Mutschlechner, Sabrina Dumfort und Nataly Knöpfle (v.l.) in einem mehrfach ausgezeichneten Projekt. © Franz Oss

Forschung soll nicht nur Wissen generieren, sondern zu Lösungen führen. Es ist wohl dieser Anspruch, der die Forschungsaktivitäten an der Unternehmerischen Hochschule® durch die Decke gehen lässt. Eines der zahlreichen Beispiele besteht darin, mit Hilfe eines in Tirol entdeckten Mikroorganismus aus Lebensmittelabfällen wie Milchsäure oder Maisstärke biologisch abbaubaren Kunststoff herzustellen, der den Weg in eine Plastikmüll-freie Zukunft ebnen soll.

Last Call: Jetzt noch bewerben!