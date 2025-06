Gespräche zwischen der Ukraine und Russland: Von Frieden keine Spur

Istanbul, Kiew, Moskau – Die zweite Verhandlungsrunde zwischen Russen und Ukrainern über eine mögliche Waffenruhe ist vorläufig beendet. Die Gespräche in Istanbul wurden am Montag nach rund einer Stunde beendet. Vereinbart wurde ein weiterer Austausch von Gefangenen. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow sagte vor Journalisten, dabei gehe es zuerst um einen Austausch schwer verletzter und schwer kranker Kriegsgefangener. Über weitere Vereinbarungen wurde zunächst nichts bekannt.

Die Ukraine übergab den russischen Vertretern bei dem Treffen eine Liste mit den Namen nach Russland verschleppter ukrainischer Kinder, damit diese wieder in ihre Heimat zurückkehren können. „Es geht um Hunderte Kinder, die Russland gesetzwidrig deportierte, zwangsweise umsiedelte oder in den temporär besetzten Gebieten festhält“, schrieb der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, bei Telegram.

Bei den zweiten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien nach dem 16. Mai im Ciragan-Palast in Istanbul sollte es eigentlich um Wege aus dem seit drei Jahren dauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen. Kiew hatte dazu im Vorfeld eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als ersten Schritt gefordert. Moskau hatte eine Feuerpause jedoch an Bedingungen geknüpft, zu denen ein Verzicht auf Waffenlieferungen westlicher Staaten an die Ukraine gehört. Unterdessen meldete Russland gestern erneut einen großen ukrainischen Drohnenangriff. Dabei seien in der Region Kursk Wohnhäuser in Brand geraten.