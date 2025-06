Fingerkuppe mit Hobelmaschine abgetrennt: 52-jähriger Jungholzer in Klinik gebracht

Ein 52-Jähriger verletzte sich am Montagnachmittag bei Arbeiten in Jungholz. Der Deutsche war gegen 16.30 Uhr mit Holzarbeiten in der Tenne seines Wohnhauses beschäftigt. Dabei geriet er mit der rechten Hand in die Messerwelle der Hobelmaschine und trennte sich die Fingerkuppe des Mittelfingers ab.