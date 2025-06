Vier weitere Verletzte nach Angriff auf jüdische Demo in USA

Nach einem Angriff auf eine proisraelische Demonstration im US-Staat Colorado ist die Zahl der Verletzten auf zwölf gestiegen. Die Strafverfolgungsbehörden in Boulder teilten mit, vier weitere Opfer seien ausgemacht worden. Damit steige die Zahl der Verletzten von acht auf zwölf. Die zusätzlichen vier Personen hätten nur leichte Verletzungen davongetragen. Daher seien die Informationen über sie erst später bekannt geworden.

Insgesamt seien noch zwei Personen im Krankenhaus und würden dort behandelt. Der mutmaßliche Täter hatte am Sonntag in Boulder eine Gruppe von Demonstranten attackiert, die mit ihrer Aktion auf die israelischen Geiseln aufmerksam machen wollten, die noch in der Hand der islamistischen Hamas im Gazastreifen sind. Die Opfer der Attacke waren zum Teil über 80 Jahre alt.