Österreicher holen sich Natur in die Stadt

Herr und Frau Österreicher finden durchaus kreative Wege, um sich ein Stück Natur in die Stadt zu holen. Und nicht einmal ein Fünftel hat keine Pflanzen auf Balkon oder Terrasse, so eine am Dienstag veröffentlichte landesweite Studie des Gartencenters Salon Verde zu Urban Gardening und Zimmerpflanzen. 34 Prozent setzen auf Blumen, während sich 31 Prozent für Kräuter entscheiden. Ein Viertel baut Gemüse an und rund 19 Prozent lieben Büsche oder kleine Bäume.