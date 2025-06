Laufend für die Gesundheit vorsorgen

Durch die Unterstützung zahlreicher Laufveranstaltungen motiviert die Wiener Städtische Menschen jeden Alters und Fitnesslevels, sich sportlich zu betätigen. Sport ist eine der besten Präventionsmaßnahmen überhaupt und Laufen zählt nicht umsonst zu den beliebtesten Sportarten der Tirolerinnen und Tiroler. Bei den unterschiedlichen Bewerben von „Tirol Läuft“ ist für jeden etwas dabei – unabhängig von Alter und Leistungsniveau. Neben den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen, die Laufen mit sich bringt, birgt aber auch diese Sportart ein Verletzungsrisiko. In Österreich passieren jedes Jahr knapp 800.000 Unfälle, 75 Prozent davon in der Freizeit. Also genau dort, wo die gesetzliche Unfallversicherung kein finanzielles Sicherheitsnetz bei dauerhafter Invalidität bietet.

Auch beim Laufen kann immer etwas passieren. Unfälle können zwar niemals verhindert, aber mit einer privaten Unfallversicherung die finanziellen Folgen eines Unfalls abgefedert werden. Die Unfallvorsorge EXKLUSIV der Wiener Städtischen bietet dazu entscheidende Vorteile: Der Schutz kann individuell gestaltet werden und passt sich so optimal an die individuellen Bedürfnisse an. Im Leistungspaket können neben der Absicherung für dauernde Invalidität und einer Todesfallabsicherung für Hinterbliebene, eine lebenslange und monatliche Unfallrente, Unfallkosten, Hubschrauberbergung sowie etliche Assistance-Leistungen und die weltweite Rückholung aus dem Ausland nach einem Unfall in ein österreichisches Spital eingeschlossen werden.