Ätna-Ausbruch auf Sizilien: Touristen fliehen vor riesiger Rauchwolke

Eine kilometerhohe Rauchwolke war die Folge des Ätna-Ausbruchs am Montag. Videos in sozialen Medien lösten eine Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen an den Hängen des Vulkans aus. Die eruptive Phase wurde inzwischen für beendet erklärt.

Tagesausflügler fliehen auf den Pfaden des sizilianischen Vulkans Ätna, während sich eine Eruptionswolke nähert: Dies ist in mehreren Videos zu sehen, die von Touristen in sozialen Netzwerken nach dem Ausbruch am Montag gepostet wurden. Die Bilder zeigen Menschen mit Schutzhelmen, die ihre Schritte beschleunigen, während sich die Aschewolke auf sie zubewegt. Einige von ihnen fliehen, halten aber ihre Mobiltelefone in der Hand, um die Szenerie zu filmen.

Die Tatsache, dass die Ausflügler Helme trugen, lässt vermuten, dass sie von einem Reiseleiter begleitet wurden. Einige dieser Videos wurden auch von internationalen Medien übernommen. Sie lösten Diskussionen über die Sicherheitsvorkehrungen für Wanderer an den Hängen des Vulkans aus.

Neue eruptive Phase beendet

Inzwischen ist die neue eruptive Phase des Ätna beendet, teilte das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in der sizilianischen Stadt Catania mit. Die explosive Aktivität des Südostkraters erzeugte drei große Lavaströme: einen in Richtung Süden, einen zweiten in Richtung Osten, der sich in mehrere Arme verzweigte, und einen letzten, der am Fuß der Nordflanke des Südostkraters entstand und nach Norden floss. Alle befinden sich jetzt in der Abkühlungsphase.

In den kommenden Tagen wird das INGV Feldstudien durchführen, um die Lava-Ablagerungen zu kartieren. Das feine, rötlich gefärbte Material der Glutlawine wurde von den Winden in die Höhe getragen und breitete sich in westnordwestlicher Richtung aus. Zuletzt wurden noch sporadische Ascheemissionen aus dem Nordostkrater beobachtet, die sich im Gipfelbereich ausbreiten. Aus seismischer Sicht gingen die Erschütterungen auf niedrige Werte zurück.

Der Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Der Berg ist etwa 3350 Meter hoch – wobei sich die genaue Höhe durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder ändert. (APA)

📽️ Video | Gigantische Rauchwolke nach Ätna-Ausbruch