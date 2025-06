Pfingsten: Ein großes Fest schießt den Vogel ab

Gefei­ert wird es 50 Tage nach Ostern. Es zählt also zu den sog. „beweg­lichen Feiertagen“, deren Termin sich am Datum des Osterfestes orientiert, das jedes Jahr am Sonntag nach dem ersten Früh­lingsvollmond gefeiert wird. Dieses flexible Datum mag kuri­os erscheinen, ist das Pfingstfest doch so etwas wie das „Geburts­tagsfest“ der Kirche. Und das Ge­burtstagsgeschenk? Das könnte ….