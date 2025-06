Gletscherabbruch in der Schweiz: Lage stabil, weiter Felsabbrüche

Blatten – Die Lage im Gletscherabbruchgebiet von Blatten im Schweizer Lötschental ist in der Nacht auf Dienstag stabil geblieben. Am Birchgletscher gab es keine erkennbaren Veränderungen. Am Kleinen Nesthorn kam es hingegen weiterhin zu kleineren Felsabbrüchen. Dies sei auch der Grund, wieso der Schuttkegel in der Talsohle nach wie vor nicht begehbar und nicht für Räumungsarbeiten freigegeben worden sei, sagte Fernando Lehner vom Regionalen Führungsstab.