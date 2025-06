Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen „Diddy“: Warum das Verfahren in Wien vorerst eingestellt wird

Wien/New York – Die Staatsanwaltschaft Wien verfolgt den Rapper Sean "Diddy" Combs vorerst nicht strafrechtlich. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek Dienstagmittag bekannt. Eine TV-Moderatorin wirft dem Musiker ("I'll be missing you") vor, er habe sie Ende März 2000 nach einem Wien-Konzert in einem Tourbus unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Sie war damals 19 Jahre alt und hatte sich eigenen Angaben zufolge in der Hoffnung auf ein Interview mit dem Musiker getroffen.