Tod im Gardasee: Urlauber ertrank am Geburtstag vor den Augen seiner Frau

Der 52-jährige Deutsche dürfte im Wasser einen Schwächeanfall erlitten haben. Eine Reanimation konnte den Mann nicht mehr retten. Er starb an seinem Geburtstag.

Ein Urlaubstag, ein Sprung ins Wasser – und dann die Tragödie. Ein 52-jähriger deutscher Tourist ist am Montag im Gardasee ertrunken, unweit eines Campingplatzes in Manerba del Garda, wo er zusammen mit seiner Frau wohnte. Das berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it.

Am Montagnachmittag erlitt der Mann in genau dieser Gegend einen tödlichen Schwächeanfall, möglicherweise ausgelöst durch die noch kalte Wassertemperatur. Ein Tod durch thermischen Schock wird nicht ausgeschlossen.

Vor Ort waren ein Notarztwagen, ein Rettungswagen sowie die örtliche Polizei im Einsatz. Die medizinisch-rechtlichen Untersuchungen bestätigten einen natürlichen Tod, und am Abend wurde der Leichnam bereits an die Familie übergeben.

Der Mann verbrachte seit einigen Tagen seinen Urlaub am Gardasee, gemeinsam mit seiner Frau. Am Montag war sein Geburtstag – zur Feier des Tages wollte er sich ein erfrischendes Bad gönnen. Ein Sprung, der das Fest in eine Tragödie verwandelte. (TT.com)